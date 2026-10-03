Die Modekette Zara aus Spanien hat ein Kinderkostüm für Halloween aus dem Sortiment genommen, weil es zu sehr an die Kleidung von KZ-Häftlingen in der Nazizeit erinnert.

Es hatte viel Kritk gegeben im Netz gegeben. Ein Journalist aus Israel warf Zara zum Beispiel "albtraumhafte Ideen" vor. Das Kostüm aus Jacke und Hose wirkt von vornherein wie abgetragen, hat blaue und weiße Längsstreifen und Aufdrucke, die an Stacheldraht und Häftlingsnummern erinnern. Laut Zara sollte es ein Bräutigam-Kostüm sein. Das Unternehmen entschuldigte sich.

Es ist nicht das erste Mal, dass Zara mit Sachen auffällt, die an den Nationalsozialismus erinnern. Vor mehr als zehn Jahren zog der Modekonzern schon mal ein Kinderhemd zurück. Das war auch blau-weiß gestreift. Ein Aufdruck erinnerte viele an den Stern, wie ihn Juden in der Nazizeit tragen mussten. Vorher gab es schon einmal eine Tasche, die neben Blumenmustern auch mit Hakenkreuzen dekoriert war.