In den USA soll die Zeitumstellung abgeschafft werden, 19 Bundestaaten, darunter auch Washington, haben ein Gesetz dazu schon genehmigt.

Der Plan ist, dass die Sommerzeit bleibt. Im Herbst würden die Uhren also nicht wieder zurückgestellt. Doch auch in den USA ist das umstritten. Eine Studie in der Fachzeitschrift Current Biology hat sich jetzt genauer angesehen, was das für Schulkinder heißen würde. Denn wenn es keine Winterzeit mehr gibt, dann ist es morgens länger dunkel.

Gefährlich: Dunkle Schulwege

Laut der Studie gäbe es allein in Washington fast 35 Millionen mehr Schulfahrten oder Schulwege im Dunkeln als jetzt. Hochgerechnet auf alle Schüler landesweit kämen mindestens zwei Milliarden zusätzliche dunkle Schulwege hinzu. Das Team analysierte auch Daten zu Verkehrsunfällen aus den USA. Es sagt, im Dunklen ist es etwa doppelt so wahrscheinlich, dass ein tödlicher Unfall passiert.

Dazu kommt laut einem der Autoren noch ein Gesundheitsaspekt, nämlich dass Kinder ohne wohltuendes Tageslicht zur Schule müssen.