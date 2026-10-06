Immer wieder wird diskutiert, das abzuschaffen, und damit tut sich die Frage auf, welche Zeit man dann nehmen würde: Für immer Sommerzeit oder für immer Winterzeit? Dazu gibt es jetzt eine neue Studie. Forschende aus Kanada schreiben, dass eine permanente Winterzeit wohl gesünder wäre. Denn sie sagen, dass vor allem das Licht morgens wichtig ist – für unsere innere Uhr, den Schlaf und um die Stimmung zu stabilisieren.



In Umfragen wollen viele Menschen lieber dauerhaft Sommerzeit, weil sie die langen Sommerabende mögen. Laut einem der Studienmacher bedeutet das aber auch weniger Schlaf, geringere Produktivität und schlechtere schulische Leistungen.