In China ist ein dicker Zoo-Leopard namens "Pan Baobao" vor fast drei Jahren zum Social-Media-Star geworden - weil er große Ähnlichkeit hat mit einer Zoomania-Zeichentrick-Figur: dem Geparden-Polizisten Benjamin Clawhauser, der Donuts liebt.

Noch immer kommen viele Menschen in den Zoo in der Provinz Sichuan, um den berühmten Leopard zu sehen. Der Zoo hatte daraufhin sein Gehege vergrößert - und setzte Pan Baobao aber auch auf Diät.

Jetzt sagt der Zoo, dass der Leopard nicht mehr auf strenger Diät ist - er sei zu alt und nehme nur noch schwer ab. Man wolle ihn nicht unnötig quälen. Pan Baobao ist fast 20 Jahre alt und damit ein richtiger Senior für einen Leoparden in Gefangenschaft. Jetzt darf er jeden Tag rund ein halbes Kilo Rindfleisch fressen und dazu etwas Hühnchen.