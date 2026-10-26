Sie ist so groß wie ein Fingernagel, hat viele, goldgelbe Haare auf ihrem Gehäuse und kommt nur auf einer Insel im Pazifik vor: Die "Haarschnecke von Norfolk Island".

Fachleute hatten gedacht, die seltene Art sei schon ausgestorben, weil sie auf der Insel lange Zeit nur noch leere Häuschen gefunden haben. Bis ein Team vom Australian Museum letztes Jahr doch noch lebende Exemplare entdeckt hat. Direkt danach wurde ein Zuchtprogramm gestartet - offenbar mit Erfolg.

Die Fachleute sagen, dass sie mehrere "Norfolk-Haarschnecken" in einen Zoo in Sydney gebracht haben. Der ist spezialisiert auf die Aufzucht. Und da haben sich die Schnecken schon vermehrt. Jetzt geht es darum, erst mal noch mehr über die Tiere mit den Härchen auf dem Gehäuse rauszufinden. Danach sollen die Schnecken zurück auf die Insel. Die Fachleute hoffen, dass sich Bestände wieder stabilisieren.

Die Norfolk-Insel gehört zu Australien. Dort leben etwa 60 Schnecken-Arten, die es nur auf dieser Insel gibt.