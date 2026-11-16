Gruppendruck schlägt Wahrheit und das offenbar schon bei Kindern.

Zwei Forscher aus den USA kommen in ihrer Studie im Fachmagazin PNAS zu dem Ergebnis, dass schon Kinder an falschen Überzeugungen festhalten - wenn sie dafür zu einer Gruppe dazugehören dürfen. Die Forschenden brachten im Experiment etwa 190 Kinder dazu, sich mit Teams in bestimmten Farben zu identifizieren. Voraussetzung für das Team waren aber Spielzeugwürfel, die bei einem Gerät eine bestimmte Farbe anzeigten. Die Forscher beobachteten: Da wurde geschummelt, wenn es drauf ankam. Auch wenn sie gar nicht den richtigen Würfel für ein Team hatten, wollten die Kinder dazugehören. Viele verteidigten das, auch wenn sie mit dem Beweis konfrontiert wurden, dass sie die falsche Farbe hatten.

Die zentrale Botschaft lautet: Fakten allein reichen möglicherweise nicht aus, um Überzeugungen zu ändern - wenn diese Überzeugung soziale Zugehörigkeit sichert.