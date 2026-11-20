Menschenähnliche Roboter gibt es schon, weltweit könnten es mehr als 10.000 sein.

Aber in Zukunft wären auch Milliarden von humanoiden Robotern denkbar. Genau vorhersagen kann das niemand, aber drei Forschende aus Italien, Großbritannien und den USA haben mehrere Möglichkeiten berechnet. Ihre Studie ist noch nicht von anderen Fachleuten eingeordnet worden, aber steht schon mal online.

In einem Szenario gehen die Forschenden für das Jahr 2100 von fast vier Milliarden humanoiden Robotern aus, bei rund zehn Milliarden Menschen auf der Welt. Es könnte aber auch schneller gehen, schreiben sie. Wenn die menschenähnlichen Roboter selbst neue Roboter herstellen würden, dann könnte es schon im Jahr 2083 so viele humanoide Roboter wie Menschen geben. Eine Beschränkung könnte aber die große Menge an Energie sein, die die Maschinen brauchen, für Akkus, Bauteile und die KI-Leistung.

Andere Fachleute halten die Szenarien grundsätzlich für möglich. Die Menschheit produziert zum Beispiel 100 Millionen Autos im Jahr, aktuell sind 1,7 Milliarden davon unterwegs. Das sei vergleichbar. Schon im Jahr 2040 - meint der Maschinenbauverband VDMA - könnten humanoide Roboter zum Alltagsgegenstand geworden sein.

