Wer künstlerisch kreativ ist, wird oft bewundert - aber diese Art der Kreativität könnte auch ihre Schattenseiten haben.

Das lässt eine Studie mit etwa 14.600 Zwillingen im Fachmagazin Nature vermuten.

Die Forschenden dahinter wollten wissen, wie Kreativität mit psychischer Gesundheit zusammenhängt. Dabei haben sie sich verschiedene Arten von kreativen Leistungen angeschaut, neben künstlerischer auch wissenschaftliche Kreativität, oder ob jemand einen kreativen Beruf hatte. Diese Daten verglichen sie mit psychiatrischen Diagnosen bei den Testpersonen.

Höheres Risiko für Depressionen

Heraus kam: Die allermeisten kreativen Menschen entwickeln keine psychische Erkrankung. Nur wer künstlerisch kreativ war, hatte ein statistisch etwas höheres Risiko für psychische Belastungen wie Depressionen oder Psychosen.

Die Forschenden betonen aber: künstlerische Kreativität ist nicht die Ursache für die Probleme. Sie vermuten, dass bei künstlerischer Kreativität und der Anfälligkeit für psychische Erkrankungen die gleichen genetischen Faktoren eine Rolle spielen.