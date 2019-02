Männer verdienen im Sport fast immer mehr als die Frauen. In Australien will eine Organisation das jetzt ändern - und beschreibt 15 Schritte zu mehr Gender-Gerechtigkeit. Deutschland könnte sich davon etwas abschauen.

Der Report der australischen Organisation "Male Champions of Change" beschreibt einen "Pathway of Pay Equality", einen Weg zur Lohngleichheit im Sport in 15 Schritten. Die Organisation will sich damit für mehr Gender-Gerechtigkeit im Sport einsetzen. Verbessert werden sollen die allgemeine Sport-Kultur, Infrastruktur und der gleichberechtigte Zugang zu Sport-Angeboten. Ein wichtiger Punkt ist zudem das Gehalt von semi-professionellen und professionellen Sportlerinnen und Sportlern.

Auch in Deutschland verdienen männliche Profi-Sportler mehr als die Frauen. Begründet wird das in der Regel durch die bessere Vermarktbarkeit von Männern. Auch der gemeinnützige Verein Deutscher Fußball-Bund (DFB) sieht das so. So hätte er bei der letzten Europameisterschaft bei einem Titelgewinn den Männern eine achtmal so hohe Siegprämie ausgezahlt wie die Frauen für einen Titel-Gewinn bei ihrer EM erhalten hätten.

In Ländern wie Norwegen und den USA werden manche Profi-Sportlerinnen inzwischen ähnlich hoch bezahlt wie Männer (bzw. sie bekommen ähnlich hohe Prämien). In den USA hatten die Fußballerinnen der Nationalmannschaft 2017 einen Vertrag ausgehandelt, der sie beim Lohn mit den Männern gleichstellt - vorher hatte die Nationalmannschaft Beschwerde bei der US-Gleichstellungsbehörde eingelegt.