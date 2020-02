Beides helfe nur denen, die die Gefahr suchen und Lust auf Salmonellen haben, sagt Stephan Geisler. Diese Methode sei noch aus den Zeiten der "Rocky"-Filme hängengeblieben, die in den 70ern anfingen. Von rohen Eiern rät Geisler ab. Natürlich seien sowohl die Eier als auch Fleisch natürlich ein wichtiger Protein-Lieferant. Massenkonsum sei aber nicht zu empfehlen, sondern nur so viel, wie der Körper auch tatsächlich braucht.

Biologisch muss ich, wenn ich abnehmen will, weniger essen als ich brauche. Und wenn ich Muskeln aufbauen, also zunehmen will, muss ich mehr essen, als ich brauche. Das ist also eigentlich eine Diskrepanz, erklärt Geisler. Studien hätten aber gezeigt: Wenn die Kalorienrestriktion nicht zu stark ist, wenn ich also nur 200-300 Kalorien unter meinem eigentlichen Verbrauch bleibe, dann kann es funktionieren, gleichzeitig Fett ab- und ein bisschen Muskulatur aufzubauen.

Mythos 3: No pain, no gain!

Krafttraining muss wehtun, damit es funktioniert, glauben viele. Da sei auch etwas Wahres dran, so Geisler. Man müsse einen gewissen Trainingsreiz setzen und eine gewisse Reizschwelle überschreiten. Das könne dann auch mal wehtun.