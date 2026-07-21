Andy Burnham ist neuer britischer Premierminister.

Das heißt, er zieht in London in die offizielle Residenz Downing Street 10 ein. Für den Kater, der dort wohnt, Larry, bedeutet das: wieder mal neue Mitbewohner. Und womöglich auch ein Hund. Denn Burnham hat einen Hund, den kleinen Axel. Noch ist unklar, ob der Hund auch in die Residenz einziehen wird. Aber in britischen Medien wird viel darüber geschrieben, eine Katzen-Schutzorganisation gibt Burnham sogar Tipps, wie er beide Tiere aneinander gewöhnen könnte.

Kater Larry war früher ein Streuner und lebt seit 15 Jahren im Premierminister-Haus. Der neue Premier, Andy Burnham, wird sein siebter sein. De Kater lässt sich oft genau dann blicken, wenn offizieller Besuch kommt. Auch heute wurde er schon gesichtet. Ein Fotograf, der ihn oft sieht, sagte, Larry sei der stabilste Teil der britischen Politik.