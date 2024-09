Eine Stadt, in der wir von jedem Punkt aus alle wichtigen Wege in 15 Minuten schaffen - also: zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Arzt, Freizeitangebote nutzen. So eine Stadt wird 15-Minuten-Stadt genannt.

Dieses Konzept stammt von einem Forscher der Pariser Uni Sorbonne. Dabei geht es auch darum, die Wege ohne umweltschädliche Verkehrsmittel zurückzulegen. Jetzt haben sich Forscher im Fachmagazin Nature Cities angeschaut, wie gut dieses Konzept in der Praxis klappt - und zwar weltweit. Dafür haben die Forscher verschiedene Daten ausgewertet, darunter zur Einwohnerzahl und ihrer Verteilung in den Städten, zur Lage von Schulen, Firmen, Apotheken und Arztpraxen - und zur Lage von Supermärkten, Spielplätzen und Parks. Ergebnis: In Europa schneiden viele Städte bei dieser 15-Minuten-Erreichbarkeit sehr gut ab. Dagegen dauert es in den USA, Afrika und auch in Teilen Asiens oft deutlich länger. Laut den Forschern müsste zum Beispiel eine Stadt wie Detroit massiv umgebaut werden, um zur umwelt- und bewohnerfreundlichen 15-Minuten-Stadt zu werden.