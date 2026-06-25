Der schnellste Computer der Welt steht jetzt in China. Und zwar ist es der Supercomputer LineShine - der ist in einem Rechenzentrum in Shenzhen verbaut.

Der Computer schafft mehr als zwei Trillionen Rechnungen pro Sekunde und hat damit den bisherigen Rekordhalter im Top500 Ranking von Platz 1 geschubst. Das war der Supercomputer El Capitan, der in den USA steht. Das neue Ranking wurde bei der internationalen Supercomputing-Konferenz (ISC) in Hamburg vorgestellt. Es wird zweimal pro Jahr veröffentlicht.

Das besondere an dem chinesischen Rechner ist, dass er nur mit konventionellen Prozessoren, CPUs, gebaut wurde. Bisher waren in den schnellsten Supercomputern immer spezielle Grafikprozessoren - GPUs - aus den USA verbaut.

