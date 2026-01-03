Das meldet der Blitz-Informationsdienst Aldis/Blids. Im Laufe des Jahres haben die Experten insgesamt knapp unter 100.000 Erdblitze gezählt, also Blitze, die eingeschlagen sind. Das waren nicht mal halb so viele wie im Jahr davor. Und auch seit 2005 - seitdem der Dienst die Daten erhebt - gab es kein Jahr, wo es annähernd so wenige Erdblitze gab wie 2025. Warum? Da sehen die Fachleute vor allem, dass es in den üblichen Gewitter-Monaten zu trocken war. Viele Blitze gibt es typischerweise von Mai bis September, und da war es letztes Jahr laut Deutschem Wetterdienst viel trockener als sonst und zwischenzeitlich auch kalt. Damit fehlte eine der zentralen Zutaten für Blitze: Feuchte und energiereiche Luftmassen, plus große Temperaturunterschiede.

Die meisten Blitze gab es wieder in Bayern - fast jeder dritte Blitz schlug da ein. Die Fachleute begründen das mit der Landesgröße und damit, dass sich im Alpenraum viele Gewitter ballen. Auf Platz zwei und drei folgen Baden-Württemberg und NRW.

Mit den ungewöhnlich wenigen Blitzen Jahr ist Deutschland übrigens nicht allein: Aldis/Blids hat auch in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und in Frankreich das bisher blitzärmste Jahr registriert.

Die von Aldis/Blids erhobenen Zahlen unterscheiden sich von anderen Blitzstatistiken, weil eben nur Erdblitze zählen und keine Entladungen in den Wolken - und jeder Blitz nur einmal. Oft kommt es vor, dass durch einen Blitzkanal mehrere Entladungen fließen. In manchen Statistiken werden dann mehrere Blitze gezählt, in der hier nur einer.