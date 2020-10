Wenn ein kleines Tier von einem Auto überfahren wird, dann stirbt es normalerweise.

Nicht aber ein ganz besonderer kleiner Käfer, der auf Englisch "diabolical ironclad beetle" genannt wird, frei übersetzt: Diabolischer Eiserner Käfer. Denn der hat ein so hartes Außenskelett, dass er es völlig unbeschadet übersteht, wenn ein Auto über ihn fährt. Auch mögliche Fressfeinde in den Wüstengegenden von Kalifornien schaffen es in der Regel nicht, den Käfer zu fressen. Ein Team von US-Materialforschenden hat jetzt untersucht, was dieses harte Außenskelett zu einer der widerstandsfähigsten Strukturen im Tierreich macht.

Im Fachmagazin Nature erklären sie, dass das Geheimnis dieses unzerstörbaren Käfers in seinen zwei panzerartigen Flügeldecken liegt, die an seinem Unterleib zusammentreffen. Dort sind sie wie mit einer Naht verbunden. So kann der Käfer das 39.000-fache seines eigenen Körpergewichts aushalten, ohne zu sterben. Zum Vergleich: Ein hundert Kilo schwerer Mann müsste dafür etwa dreieinhalb Millionen Kilo Gewicht aushalten können.

Die Studie wurde mitfinanziert durch die US-Airforce und US-Army. Hier gibt's ein Video, in dem die Forschungsergebnisse zusammengefasst werden.