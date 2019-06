Ihnen ist es nach eigenen Angaben gelungen, in einem 3D-Drucker Gegenstände aus einem Holz-Grundstoff herzustellen. Sie haben demzufolge einen Drucker entwickelt, der praktisch Holzfasern in Form bringt. Dafür hatten die Forschenden vorher schon eine Art Holztinte entwickelt, die wie ein Gel aus Zellstoff sein soll - also aus dem wichtigsten Grundstoff des Holzes besteht. Bisher fehlte aber die Möglichkeit, dieses Gel in Form zu bringen.

Holz drucken heißt dabei nicht, dass der Drucker am Ende ein Holzscheit ausspuckt. Vielmehr arbeitet er mit der Holztinte als Grundmaterial, aus dem sich zum Beispiel Kleidung, Verpackungen oder auch Kosmetika herstellen lassen sollen. Die Forscher sehen darin die Chance, Holz einmal so verarbeiten zu können wie Metall oder Kunststoff.