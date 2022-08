Der größte Hai im Ozean war bis vor rund 2,6 Millionen Jahren der Megalodon - und offenbar war er sogar noch größer als bisher gedacht: 16 Meter lang, mehr als 60 Tonnen schwer, mit einem riesigen Maul und einem Magen, in den fast 10.000 Liter passten.

Wie Paläontologie-Fachleute im Journal Science Advances schreiben, war der Megalodon also dreimal so groß wie der heutige Weiße Hai - und konnte selbst acht Meter lange Wale verschlingen. Die versorgten ihn dann vermutlich für zwei Monate mit den rund 98.000 Kilokalorien, die er pro Tag brauchte. Zum Vergleich: Erwachsene Menschen brauchen täglich so um die 2000 bis 2500 Kilokalorien. Außerdem konnten Megalodons den Forschenden zufolge schneller schwimmen als alle Tiere, die heute im Meer leben. Das Raubtier war in allen Weltmeeren unterwegs und ernährte sich dort von den größten Tieren.

Darauf gekommen sind die Forschenden, indem sie ein dreidimensionales Modell eines Megalodons konstruiert haben. Das war eine Herausforderung, denn von Megalodons sind vor allem Zähne erhalten geblieben und nur ganz wenige Wirbel.