Bisher sorgen Blaulicht und Sirene dafür, dass wir Platz machen, wenn Polizei, Notarzt und Feuerwehr schnell an uns vorbei müssen.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeitet aber an einem neuen System. Mithilfe des 5G-Mobilfunks hat das DLR ein System entwickelt, mit dem Rettungsautos ganz automatisch immer grüne Ampeln haben. In Simulationen und im Labor war das System schon getestet worden, aber vor Kurzem gab es in Wolfsburg und Braunschweig dann auch Praxis-Tests - und die haben geklappt.

Erst "Achtung", dann "Danke"

Das neue System rechnete erst aus, welche Route für den Rettungswagen am besten ist. Dann schaltete es alle Ampeln rechtzeitig auf Grün. Fußgängerinnen und Fußgänger in der Nähe bekamen eine Push-Nachricht aufs Handy: "Achtung, Rettungsauto kommt" und später noch ein "Danke". Das System sendete außerdem eine Warnung an Autos in der Nähe. Selbstfahrende Autos würden dann ganz von allein eine Rettungsgasse bilden. Die Forschenden sagen: Das System ist erst durch 5G möglich, weil Signale damit schneller übertragen werden.