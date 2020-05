Viele Städte und Dörfer in Deutschland können von 5G zurzeit nur träumen: Aber auf dem Mount Everest, da gibt es den superschnellen Mobilfunk inzwischen.

Der chinesische Telekomriese Huawei und Mobilfunkbetreiber China Mobile haben das 5G-Netz zum höchsten Berg der Welt gebracht. Auf der Nordseite des Everest wurden dafür drei Stationen eingerichtet. Kletterer, Wissenschaftler und Landvermesser sollen so online gehen können, ohne teure und schwere Satellitentelefone mitschleppen zu müssen.

5G-Netz soll bei Everest-Vermessung helfen

Allerdings: Die Mobilfunkversorgung am Everest wird wohl nur vorübergehend sein. Der 5G-Empfang soll nach Angaben der Firmen in erster Linie helfen, den Berg neu zu vermessen. Nach Abschluss der Arbeiten sollen die Mobilfunkstationen wieder abgebaut werden, wohl noch in diesem Jahr.

Live-Stream vom höchsten Berg der Welt

China Mobile hatte nach eigenen Angaben mehr als 150 Mitarbeiter für den Aufbau und die Wartung der Anlage entsandt. In den eiskalten Bergzonen seien dafür 25 Kilometer Glasfaserkabel verlegt worden. Der 5G-Empfang ermöglicht auch einen Live-Stream von dem Berg an der Grenze zwischen China und Nepal auf YouTube.