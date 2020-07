Es ist eine der am besten untersuchten Meeresregionen der Welt - trotzdem gibt es noch neues zu lernen.

Ein Team der Uni Stockholm hat jetzt eine bislang unbekannte Meeresströmung im Nordatlantik entdeckt. Diese Strömung transportiert kaltes und salzhaltiges Wasser in einen der größten Wasserfälle unter Wasser: So werden Strömungen genannt, in denen kaltes Wasser im Meer in die Tiefe stürzt.

Strömung speist Unterwasser-Wasserfall vor den Färöer-Inseln

Die neuen Untersuchungen zeigen, dass sich der Unterwasser-Wasserfall vor den Faröerinseln zwischen Norwegen und Island aus einer bisher unbekannten Strömung speist. Sowohl neue Strömungsdaten als auch Computermodelle belegen das.

Ihre Entdeckung zeigt zum einen, so das Wissenschaftsteam, dass es immer noch viel über die Tiefen des Meeres zu lernen gibt. Sie liefert aber auch neues Material, um angesichts von Gletscherschmelzen und steigenden Meerestemperaturen die genauen Dynamiken im Nordatlantik besser zu verstehen.