Abgase von modernen Autos sind wohl schädlicher für unsere Gesundheit als bisher gedacht.

Ein internationales Forschungsteam mit deutscher Beteiligung hat festgestellt, dass auch modernste Partikelfilter die Bildung von sekundärem Feinstaub in der Atmosphäre nicht verhindern können. Im Fachmagazin Science Advances schreiben die Forschenden, dass die Filter gut gegen direkte Feinstaubpartikel wirkten. Aber einige Stoffe in den Abgasen reagieren mit photochemischen Stoffen in der Atmosphäre zu sogenanntem sekundären Feinstaub - und das können die Filter nicht verhindern. Heißt, dass auch modernste Autos Abgase freisetzen, die zu DNA- und Zellschäden führen können.

Aus Sicht der Forschenden muss das in Zukunft bei Abgasuntersuchungen beachtet werden. Ansonsten gebe es die Gefahr, dass die wahren gesundheitlichen Auswirkungen von verkehrsbedingter Luftverschmutzung unterschätzt werden.