Eidechsen können bei Gefahr ihre Schwänze abwerfen und so Angreifer ablenken.

Aber wie gut können sie ohne Schwanz noch jagen? Gar nicht mal so schlecht, haben Forschende aus Kalifornien festgestellt: In ihren Labor-Versuchen konnten Geckos Grillen sowohl mit als auch ohne Schwanz in drei Vierteln der Fälle fangen. Das hat die Forschenden überrascht, denn die Eidechsen stützen sich mit dem Schwanz auch beim Angriff ab. Deswegen waren sie ohne Schwanz auch deutlich langsamer - und der Angriff sah ganz schön komisch aus.

Die Forschenden wollen das Ganze noch weiter in freier Wildbahn untersuchen. Es könnte nämlich gut sein, dass es dort für die schwanzlosen Geckos schwieriger ist, Beute zu fangen, weil die da leichter entwischen kann. Außerdem soll nach etwa einem Monat geschaut werden, ob Geckos genauso agil sind wie ursprünglich - denn dann ist ihr Schwanz nachgewachsen.