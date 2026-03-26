Wer abnehmen will, setzt meist auf eine abwechslungsreiche Diät - womöglich ist langweilig essen aber viel effektiver.

Denn laut einer Studie im Fachmagazin Health Psychology (pdf) verlieren diejenigen schneller Kilos, die jeden Tag die gleichen Nahrungsmittel und eine konstante Kalorienmenge zu sich nehmen. Dagegen ging bei viel Variation im Speiseplan das Gewicht langsamer runter. Die Forschenden hatten die Diät- und Gewichtsentwicklung von mehr als hundert übergewichtigen Menschen im Blick - und zwar über einen Zeitraum von 12 Wochen. Dabei mussten die Leute ihr Essen täglich per App tracken.

Und die, die immer das Gleiche aßen, nahmen knapp 6 Prozent ihres Körpergewichts ab - wer es abwechslungsreicher mochte, verlor nur etwas mehr als 4 Prozent.

Abgesehen vom schnelleren Gewichtsverlust sehen die Forschenden noch einen anderen Vorteil im Essen ohne Abwechslung: Sie sagen, dass man sich dann nicht so viele Gedanken um die Mahlzeiten machen muss - und dadurch kommt man weniger in die Versuchung, zu viel oder ungesund zu essen.