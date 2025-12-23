In den USA ist das Abnehm-Medikament Wegovy erstmals als Pille zugelassen worden.

Der Pharmahersteller Novo Nordisk schreibt, dass die Arzneimittelbehörde FDA Wegovy auch zur Gewichtsreduktion zugelassen hat - und, um ein bestimmtes Gewicht bei Erwachsenen langfristig zu stabilisieren. Die Zulassung gilt für Menschen mit Adipositas - oder für Übergewichtige mit mindestens einer Begleiterkrankung, die daher kommt, wie zum Beispiel ein Herzproblem. Der Verkauf soll schon im Januar starten.

Bisher wurde Wegovy zum Abnehmen als Spritze verabreicht und war deutlich teurer als die Tabletten. Die Medikamente sind eigentlich für Diabetes. Sie regulieren den Blutzuckerspiegel und können dadurch das Sättigungsgefühl erhöhen. Ähnliche Produkte sind auch Ozempic und Zepbound.

Laut der Gesundheitsbehörde CDC sind in den USA schätzungsweise 40 Prozent der erwachsenen Bevölkerung übergewichtig.