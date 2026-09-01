Diese drei Diät-Formen haben schon bei Vielen Erfolge gebracht: die mediterrane Kost, pflanzenbasierte Ernährung und die sogenannte Keto-Diät, die sehr fettreich, aber extrem kohlenhydratarm ist.

Forschende berichten jetzt im Fachmagazin Cell Metabolism über eine Studie, in der sie alle drei Methoden miteinander verglichen haben. 55 Testpersonen, die unter Fettleibigkeit leiden, haben eine der Diätformen sechs Monate lang ausprobiert. Alle drei Methoden brachten Erfolge: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verloren rund zehn Prozent ihres Körpergewichts. Die Ergebnisse zeigten leichte Vorteile bei der Keto-Diät, auch bei den Leberwerten und Blutzuckerwerten. Allerdings räumen die Forschenden ein, dass ihre Studie relativ klein ist und größere Studien nötig wären, um Unterschiede zwischen den Ernährungsformen sicher nachweisen zu können.

Außerdem sehen viele Fachleute die Keto-Diät kritisch. Kaum Kohlenhydrate, das sei langfristig kaum durchzuhalten. Auch könne die sportliche Leistungsfähigkeit unter Keto sinken.