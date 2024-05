Schädliches Acetaldehyd - das entsteht, wenn wir Alkohol trinken.

Ein internationales Forschungsteam hat jetzt ein Gel entwickelt, das die gesundheitsschädigende aber auch die berauschende Wirkung von Alkohol reduzieren könnte. Bei Mäusen hat das schon geklappt, wie die Forschenden in ihrer Studie berichten. Sie sagen, dass das Gel verhindert, dass bei der Verarbeitung von Alkohol in der Leber das giftige Zwischenprodukt Acetaldehyd produziert wird. Die Zwischenstufe wird sozusagen übersprungen, bei der Umwandlung von Alkohol in Essigsäure. Das verhindert, dass Alkohol in den Blutkreislauf gelangt.

Weniger Rausch, weniger Kater

Die Forschenden sehen mehrere Vorteile: Das Gel könnte zum Beispiel für Menschen interessant sein, die zwar Alkohol trinken wollen, ihren Körper aber nicht belasten möchten. Und die Testergebnisse mit Mäusen lassen darauf schließen, dass das Mittel auch den Kater lindert.

Grundsätzlich wollen die Forschenden mit dem Gel helfen, dass es weniger Todesfälle in Verbindung mit Alkohol gibt - und nicht etwa zu erhöhtem Konsum anregen.