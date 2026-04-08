Neuer Weizen gegen verbranntes Brot

Verbranntes Toast ist ungesund - denn da entsteht Acrylamid, und das ist als krebserregend eingestuft.

Acrylamid kann immer entstehen, wenn Getreide wie Weizen stark erhitzt wird. Brot bekommt dann zwar ein schönes Röstaroma, aber gesund ist das nicht, selbst in der Stufe VOR dem Verbrennen. Forschende aus Großbritannien und Deutschland haben Weizen genetisch so verändert, dass bei Hitze deutlich weniger Acrylamid entsteht. Die Weizenfelder waren in Großbritannien, da ist mehr Gentechnik erlaubt als in der EU. Mit dem Getreide wurden Brot und Kekse gebacken, und tatsächlich war da deutlich weniger Acrylamid drin.

In der EU wurden genetisch veränderte Pflanzen lange sehr kritisch gesehen. In Zukunft soll da aber etwas mehr erlaubt sein, damit es bessere Ernten und gesündere Produkte gibt.

(Auch die Uni Hohenheim hat schon untersucht, was den Acylamid-Wert im Brot beeinflusst - aber ohne Gentechnik.)

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Studie:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.70661

Hohenheim:

https://weizen.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/lsa-weizen/Acrylamid-Deutsch-2019-V2.pdf