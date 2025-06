Die Atmosphäre der Sonne wird Sonnenkorona genannt. Sie ist viel heißer als die Sonnenoberfläche und bis heute weiß die Forschung noch nicht, warum.

Ein Problem ist, dass es sehr schwierig ist, Fotos davon zu machen. Bilder von Teleskopen, die hier auf der Erde stehen, werden zum Beispiel durch die Erdatmosphäre verzerrt. Ein Forschungsteam in den USA hat jetzt ein System entwickelt, das auch für Aufnahmen vom Sonnenrand funktioniert - mit zehnfach höherer Auflösung als bisher.

Die Gruppe zeigt in Nature Astronomy die spektakuläre Aufnahmen, die sie mithilfe des Goode Solar Telescope in Kalifornien von der Sonnenkorona machen konnte. Zu sehen sind feine Fäden und Tropfen aus solarem Plasma, die in Bögen um die Sonne strömen und wieder darauf zurückfallen. Teils sieht das aus wie ganze Wasserfälle aus Plasma. Die Ströme sind laut den Forschern deutlich feiner als vorher angenommen - heißt in dem Fall: einige Dutzend Kilometer dick.

Das Team will sein System auch an weiteren Sonnenteleskopen auf der Welt einbauen, und hofft, dass die Wissenschaft damit mehr über die Funktion der Sonnenatmosphäre lernt.