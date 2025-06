In Deutschland sind viele Kinder stark übergewichtig - und in ärmeren Familien ist das häufiger der Fall als in reicheren.

Das zeigen Abrechnungsdaten der Krankenkasse DAK von über 800.000 Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren. Ausgewertet hat sie unter anderem ein Team der Uni Bielefeld. Hochgerechnet auf ganz Deutschland waren 2023 5,5 Prozent der Kinder aus einkommensarmen Familien mit der Diagnose Adipositas in Behandlung, also mit krankhaftem Übergewicht. Bei den wohlhabenden Familien waren es nur vier Prozent. Fachleute finden die Zahlen alarmierend. Sie fordern mehr Aufklärung zum Thema Ernährung und Übergewicht schon in der Schule. Außerdem müsse die Politik gesunde Lebensmittel günstiger machen und gleichzeitig den Zugang zu ungesunden, hochverarbeiteten Lebensmitteln erschweren. Und es müsse mehr Sportangebote für Kinder geben.