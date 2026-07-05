Das Militär-Hauptquartier wurde in der Nähe der Hauptstadt Kairo eingeweiht. Es heißt "Octagon" - wegen seines Grundrisses mit acht Ecken. Fachleute sagen, es ist das größte Ministerium seiner Art weltweit. Das Ministerium soll flächenmäßig so groß sein wie die portugiesische Hauptstadt Lissabon. Bisher gilt das Pentagon in den USA als weltweit größter Bau für ein Verteidigungsministerium.

Der Komplex liegt in der neuen Verwaltungshauptstadt in der Wüste östlich von Kairo. Die Baukosten werden auf 50 Milliarden Euro geschätzt. Ägypten steckt in einer der schwersten Wirtschaftskrisen seit Jahrzehnten und ist hoch verschuldet. Viele Menschen in Ägypten machen Präsident Abdel Fattah al-Sisi und seine Megaprojekte für die Krise verantwortlich. Alle neuen Ministerien sind riesig. Al-Sisi hatte sich 2013 mit dem Miltär an die Macht geputscht.