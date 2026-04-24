In Ägypten haben Forschende einen ungewöhnlichen Fund gemacht - auf dem Bauch einer Mumie aus römischer Zeit haben sie ein Fragment aus einem der bedeutendsten Werke der Weltliteratur entdeckt - der "Ilias" des griechischen Dichters Homer.

Nach Angaben des ägyptischen Antiken-Ministeriums enthält der Papyrus-Text Verse aus dem zweiten Buch des Epos. Er wurde mit der Mumie einbalsamiert. Die Forschenden sagen, dass bisher noch nie eine Mumie mit einem literarischen Text am Körper gefunden wurde. Üblich sind eigentlich religiöse oder magische Schriften. Warum dieser Tote Homer mit ins Jenseits nehmen sollte und wer er war, ist unklar. Die Mumie stammt aus einer Grabstätte etwa 180 Kilometer von Kairo entfernt. Dort wurden schon tausende Schriften aus der griechisch-römischen und byzantinischen Zeit entdeckt.