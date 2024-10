Zwei kunstvoll verzierte Sarkophage aus Holz und viele religiöse Texte - das und noch mehr hat ein Archäologieteam in Ägypten entdeckt.

Laut den Forschenden unter anderem der FU Berlin handelt es sich um das Grab einer altägyptischen Priesterin namens Idy. Sie hat vor etwa 3.900 Jahren gelebt und ist damals vermutlich im Alter von 40 Jahren gestorben.

Ihre Grabkammer wurde jetzt in der Stadt Assiut gefunden. Sie war jahrelang unentdeckt geblieben, weil sie in der Grabanlage ihres Vaters liegt, eines Regionalgouverneurs. In dieser Grabanlage reicht ein Schacht 14 Meter senkrecht hinunter - und darin haben die Forschenden in einer Seitenkammer das Grab der Priesterin gefunden.

Um dort reinzukommen brauchten die Forschenden zwei Jahre. Drinnen fanden sie zwei ineinander geschachtelte Sarkophage aus exotischem Holz, aufwändig dekoriert - beide jeweils mehr als zwei Meter lang und 200 bis 300 Kilo schwer. Außerdem eine Fülle an religiösen Texten und Listen mit Opfern und Titeln. Dadurch können die Forschenden jetzt ganz neue Infos gewinnen, unter anderem zur Stellung der Frau im alten Ägypten.