In Süden Ägyptens, wo heute die Stadt Luxor ist, war früher Theben - die Hauptstadt der Pharaonen.

Ein britischer Forscher, der die Ausgrabung leitet, vermutet, dass in der Kammer eine Königin oder Prinzessin der damaligen Herrscherfamilie bestattet wurde. Das Innere des Grabes sei leider in einem schlechten Zustand - zum Teil seien Inschriften schon in der Antike durch Überschwemmungen zerstört worden.



Ägyptische Behörden haben in den letzten Monaten einige neue archäologische Funde präsentiert. Aus der Wissenschaft kommt Kritik, dass es da inzwischen weniger um Forschungsergebnisse geht als viel mehr um die Hoffnung, den Tourismus anzukurbeln.