Es handelt sich um Särge aus Holz, in denen Männer, Frauen und Kinder bestattet wurden. Wahrscheinlich waren sie Angehörige von hohen Priestern. Die Sarkophage waren am Westufer des Nils einen Meter unter der Erde in zwei Reihen gestapelt. Sie stammen aus einer Dynastie, die im zehnten Jahrhundert vor Christus gegründet wurde. Trotz ihres Alters sind Verzierungen mit Schlangen, Vögeln und Lotus-Blüten in schwarz, grün, rot und gelb noch gut erkennbar.

Nächstes Jahr sollen die Sarkophage im neu eröffneten Großen Ägyptischen Museum ausgestellt werden.