Unsere Vorfahren - die Homo Sapiens - und die Neandertaler hatten gemeinsame Kinder.

Das ist schon länger bekannt. Auch wir tragen Neandertaler-Gene in uns: Forschende schätzen den Anteil auf zwei bis sechs Prozent. Das geht zurück auf Kreuzungen vor etwa 40.000 bis 60.000 Jahren.

Dass sich Homo Sapiens und Neandertaler aber wohl schon viel früher gekreuzt haben, das zeigt ein Fund aus Israel. Ein Team von Forschenden aus Israel und Frankreich hat Knochen neu analysiert. Das Team sagt, sie stammen von einem etwa fünfjährigen Kind, das vor etwa 140.000 Jahren lebte.

Die Forschenden haben ein dreidimensionales Modell des Schädels erstellt. Das zeigt: Der Schädel hat die typische Form von Homo Sapiens. Andere Stellen wie Unterkiefer und Innenohr haben aber Merkmale vom Neandertaler. Das beweist laut den Forschenden nochmal, dass Homo Sapiens und Neandertaler tausende Jahre lang enge Verbindungen hatten - sozial und auch biologisch.