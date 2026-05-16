Beim gerade zu Ende gegangenen Deutschen Ärztetag soll es sexuelle Belästigung gegeben haben.

Die Vorwürfe kommen von mehreren Medizin-Studentinnen. Sie berichten von Kommentaren über ihr Aussehen, dass sie am Po angefasst wurden, und dass es Einladungen auf Hotelzimmer gab. Das sei alles völlig unangebracht, haben sie in einer Rede auf dem Ärztetag gesagt. Es seien aber leider keine Einzelfälle - fast drei Viertel aller Medizin-Studentinnen erlebten im Praktischen Jahr sexualisierte Gewalt.

Für ihre Rede bekamen sie vom Publikum Applaus, berichtet das Ärzteblatt. Der Präsident der Bundesärztekammer zeigte sich laut Ärzteblatt erschüttert und will die Vorwürfe aufklären. Er sagte, dass Grenzüberschreitungen ein großer Widerspruch gegen die Werte des ärztlichen Berufs sind. Die Bundesärztekammer werde Schutzkonzepte und Compliance-Regeln erarbeiten.