Balendra Shah tritt nirgends ohne seine eckige Sonnenbrille auf. Sie wurde zu seinem Markenzeichen als Rapper.

Mittlerweile ist Shah Regierungschef von Nepal. Und da fanden es nicht alle cool, dass er selbst im Parlament die Brille aufließ. Der Parlamentspräsident bat ihn, sie abzusetzen - angeblich, weil es Kritik aus der Öffentlichkeit gab, dass eine Sonnenbrille im Parlament nicht angemessen sei.

Aber daraus wird nichts: Shah hat eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt - demnach gibt es medizinische Gründe, dass er weiter eine Sonnenbrille tragen muss.

Passend zu der Sonnenbrille tritt Shah häufig ganz in Schwarz auf. Mit diesem Outfit wurde er schon 2022 bekannt. Damals hatte er erfolgreich für das Amt des Bürgermeisters der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu kandidiert.