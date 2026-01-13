Warum gibt es in der Tierwelt - genau wie bei den Menschen - gleichgeschlechtlichen Sex? Weil: Evolutionär wäre es logischer, es gäbe nur Sex, mit dem auch Nachwuchs gezeugt werden kann.

Tatsächlich aber ist gleichgeschlechtlicher Sex in der Tierwelt sehr stark verbreitet - sei es bei Insekten, Delfinen, Bisons, oder auch bei Affen. Forschende vom Imperial College London haben sich fast 60 Affen-Arten angeschaut, bei denen gleichgeschlechtlicher Sex beobachtet wurde. Sie wollten wissen, was die evolutionären Gründe für den Sex sein könnten und unter welchen Umständen er besonders oft vorkommt.

Ergebnis der Studie: Es gab bei den Affen mehr gleichgeschlechtlichen Sex, wenn es wenig Nahrung gab, mehr Raubdruck, und ein komplexeres Sozial-Gefüge. Die Fachleute sagen: Das ist ein Hinweis darauf, dass gleichgeschlechtlicher Sex nichts mit reinem Vergnügen zu tun hat, sondern, dass es die Überlebenschancen erhöht und vielleicht im Endeffekt auch zu mehr Nachwuchs in der Gruppe führt.

