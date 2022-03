In Afghanistan dürfen Frauen ohne einen männlichen Begleiter nicht mehr fliegen.

Die Taliban haben die Fluglinien im Land angewiesen, an Frauen ohne Begleiter keine Tickets mehr zu verkaufen. So steht es in einem Dokument, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Seitdem die Taliban im Sommer 2021 die Macht im Land übernommen hatten, haben sie immer strengere Vorschriften für Frauen erlassen. Frauen dürfen zum Beispiel ohne männliche Begleitperson nicht weiter als etwa 72 Kilometer reisen oder dürfen nicht mehr arbeiten. Seit kurzem sind weiterführende Schulen für Mädchen geschlossen. Nach der Grundschule ist für sie Schluss mit Bildung.

Während der ersten Herrschaft der Taliban von 1996 bis 2001 waren Frauen und Mädchen praktisch komplett von Bildung und Arbeit außerhalb ihres Hauses ausgeschlossen. Westliche Länder machen jetzt eine mögliche Anerkennung der Taliban-Regierung oder Finanzhilfen unter anderem vom Erhalt von Frauenrechten abhängig.