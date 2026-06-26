Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass das Verbot auch für Richter gilt. Wenn doch jemand mit dem Handy erwischt wird, soll das Gerät zerstört werden - und es drohen Strafen. Durch die neue Einschränkung wird die Arbeit in afghanischen Behörden extrem schwierig, weil Handys bei der schlechten Infrastruktur oft die einzige Möglichkeit zur Kommunikation sind.

Menschenrechtler sagen, die Taliban verschärfen mit dem Handyverbot ihre Kontrolle über das öffentliche Leben und schotten die Menschen in Afghanistan noch mehr von äußeren Infos ab. Seit ihrer Rückkehr an die Macht im August 2021 haben die Islamisten die Freiheit und Rechte der Menschen immer weiter eingeschränkt. Das trifft vor allem Frauen und Mädchen, die keinen Zugang mehr zu Bildung oder Arbeitsleben haben.