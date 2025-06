Manche Katzen schnurren und miauen eher leise, andere lauter.

Forschende aus Japan schreiben im Fachmagazin Plos One, dass es an einer bestimmten Gen-Ausprägung liegt, wie laut eine Katze schnurrt und miaut - und das Gen beeinflusst auch, wie aggressiv sie ist. Aggressive Katzen sind in der Regel lauter.

Die Frage ist: Warum gibt es überhaupt noch Katzen mit dieser Gen-Ausprägung? Beim Katzen-Züchten wurden eigentlich eher Tiere ausgewählt, die sanfter und weniger aggressiv sind - und leiser. Eine Vermutung ist, dass eine gewisse Aggressivität den Katzen hilft, um sich gegen andere Tiere zu wehren und weil lauteres Schnurren dabei hilft, mit Menschen zu kommunizieren. Vielleicht ist die Gen-Ausprägung deshalb noch nicht aus den Katzen verschwunden.