Junge Dohlen lernen schon im Nest, welche Tiere für sie gefährlich sind – und zwar, indem sie den erwachsenen Vögeln zuhören. Das zeigt eine neue Studie im Fachmagazin Biology Letters.

Forschende spielten Dohlenküken Aufnahmen von Raubvögeln vor. Gleichzeitig hörten einige Küken Alarmrufe erwachsener Dohlen, andere nur normale Rufe ohne Warnung. Ergebnis: Küken, die die Raubvogel-Geräusche zusammen mit Alarmrufen hörten, reagierten später deutlich wachsamer auf diese Töne. Küken ohne Warnrufe taten das nicht.

Die jungen Vögel lernen also offenbar schon früh, welche Geräusche Gefahr bedeuten. Interessant ist auch: Bei Rufen von harmlosen Vogelarten ließen sich die Küken nicht verunsichern – selbst dann nicht, wenn sie gleichzeitig Alarmrufe hörten. Die Forschenden sagen: Wahrscheinlich lernen die Vögel nur das, was biologisch gesehen Sinn ergibt, alles andere wäre Energieverschwendung fürs Gehirn.