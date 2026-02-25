Karibus, also nordamerikanische Rentiere, sind die einzige Wildart, bei der auch die Weibchen ein Geweih tragen - aber warum?

Anscheinend, um nach der Geburt was zu snacken zu haben - denn das ist genau der Zeitpunkt, zu dem die Karibu-Weibchen ihr Geweih abwerfen. Das schreiben US-Forschende im Fachmagazin Ecology and Evolution. Sie haben in der arktischen Tundra über Jahre hinweg rund 1.500 Geweihe gesammelt und dann auf Bissspuren analysiert - und die stammten fast alle von den Karibus selbst.

Das ergibt laut den Forschenden insofern Sinn, als in Knochen generell - und damit eben auch in Geweihen - wertvolle Nährstoffe und Mineralien stecken. Und die können die Weibchen besonders kurz nach der Geburt gut gebrauchen.

Die Forschenden sagen, es könnte sein, dass das Geweih bei den Rentier-Weibchen auch noch eine andere Funktion hat: zum Beispiel, sich zu verteidigen. Allerdings wäre dann das Abwerfen nach der Geburt unpraktisch - denn genau dann könnten sie ja das Geweih brauchen, um ihren Nachwuchs zu schützen.