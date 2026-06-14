Das Resort soll in einem Naturschutzgebiet an der Adria-Küste gebaut werden, in dem viele Flamingos und Schildkröten nisten. Seit zwei Wochen gibt es große Proteste dagegen - die Demonstrierenden fordern den Stop des Bauvorhabens und den Rücktritt von Ministerpräsident Edi Rama.

Rama hält bisher an dem Bauprojekt fest - er sagt, das bringt wichtiges Tourismus-Geld ins Land. Albaniens Behörden hatten einer Investmentfirma von Jared Kushner einen besonderen Investorenstatus gegeben; dadurch war das Projekt beschleunigt worden. Inzwischen wird deshalb auch ermittelt: durch eine Sonderstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität.