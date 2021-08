Eine Alge, die Erdöl produzieren kann - die haben Forschende aus Japan entdeckt.

Und zwar in Proben aus dem arktischen Ozean. Laut der Studie kann der Einzeller von der Art Dicrateria Rotunda die Mischung aus gesättigten Kohlenwasserstoff-Ketten herstellen, die normalerweise nur in Erdöl vorkommt. Die Forschenden schreiben, dass es noch zehn weitere Dicrateria-Arten gibt, die ebenfalls Erdöl produzieren können und die bis in die mittleren Breiten im Meer vorkommen.

Laut den Forschenden stellen die Einzeller umso mehr Erdöl her, je weniger Stickstoff und Licht sie bekommen. Ob man die Algen auch nutzen könnte, um aus ihnen im großen Maßstab Erdöl zu gewinnen, ist noch unklar. Das Erdöl aus Algen wäre dann wahrscheinlich CO2-neutral, weil beim Verbrennen nur so viel freigesetzt würde, wie die Algen vorher aufgenommen haben.

Einzeller, die einzelne Erdöl-Bestandteile herstellen können, sind bereits bekannt, Dicrateria Rotunda ist aber der erste, der das gesamte Spektrum hinbekommt.