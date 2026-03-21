Deutschlands größte Suchtklinik für Kinder und Jugendliche muss dichtmachen.

Es geht um die Dietrich Bonhoeffer Klinik in der Nähe von Bremen. Die Trägergruppe sagt, dass zu wenig Geld da ist - Deswegen ist Ende Juni Schluss.

Dann würde ein Großteil der Rehaplätze für suchtkranke Minderjährige in ganz Deutschland wegfallen - nämlich 60 von 85. Gleichzeitig haben laut der Gruppe 200.000 Jugendliche mit Suchtproblemen zu kämpfen. Für Erwachsene gebe es dagegen deutlich mehr Rehaplätze - nämlich bundesweit mehr als 13.000 Plätze.

Die Trägergruppe der Bonhoeffer-Klinik macht vor allem die Politik für das fehlende Geld verantwortlich.