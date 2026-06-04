Einen Filmriss durch Alkoholtrinken bemerkt man oft erst am nächsten Morgen. Dann fehlen Erinnerungen an Teile des Abends.

Der Filmriss passiert allerdings schon, während man trinkt. Erlebnisse werden nicht mehr vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis übertragen - und sind deshalb später nicht mehr abrufbar. Forschende der Universität Missouri in den USA haben für eine Studie einen Test entwickelt, mit dem man sich praktisch selbst beim Filmriss beobachten kann.

Testpersonen bekamen während ihres Abends in der Bar oder im Club in einer App ein Bild gezeigt, fünf Sekunden lang. 15 Minuten später sollten sie das Bild dann beschreiben und unter drei Bildern wiedererkennen. Klappte das nicht, war der Filmriss sehr wahrscheinlich da. Der Hintergrund: Länger als 15 Minuten reicht das Kurzzeitgedächtnis nicht zurück.

Tatsächlich konnten sich die Teilnehmenden in fast 40 Prozent der Fälle am nächsten Morgen nicht mehr erinnern, wenn sie am Abend an dem Test gescheitert waren. Wer den Test schaffte, hatte mit ziemlicher Sicherheit keinen Filmriss.

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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.70446

https://www.derstandard.de/story/3000000323385/simpler-selbsttest-hilft-dabei-einen-suffbedingten-filmriss-vorherzusagen