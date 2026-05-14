Letztes Jahr ist weltweit so wenig Wein getrunken worden wie seit fast 70 Jahren nicht mehr.

Die Internationale Organisation für Rebe und Wein hat in Frankreich Zahlen rausgebeben. Danach wurden noch 208 Millionen Hektoliter konsumiert, im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang von 2,7 Prozent. 2018 waren es noch 14 Prozent mehr.

Die Organisation galubt, dass das mit langfristigen gesellschaftlichen Veränderungen zu tun hat und mit den wirtschaftlichen Unsicherheiten gerade. Die Menschen haben weniger Geld zur Verfügung und kaufen deshalb auch weniger Wein.

In Deutschland ging der Konsum um vier Prozent zurück. Damit liegt die Bundesrepublik in Europa auf Platz drei nach Frankreich und Italien.