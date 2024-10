Ein Forschungsteam argumentiert im Fachmagazin Trends in Ecology & Evolution, dass Ethanol seit 100 Millionen Jahren in der Natur vorkommt. Ethanol entsteht, wenn zuckerhaltige Früchte oder Nektar fermentieren und wird so von vielen Tieren konsumiert, die sich genau davon ernähren. Meist ist der Gehalt mit ein bis zwei Prozent nicht sehr hoch. In tropischen Regionen können es aber auch bis zu zehn Prozent sein.

Die Forschenden vermuten, dass manche Affen sogar praktisch aus Geselligkeit trinken - also Alkohol Folgen für ihr Sozialverhalten hat. Meistens ist es aber wohl so, dass viele Tiere vergorene Früchte nicht wegen, sondern trotz des Alkohols fressen - weil es ihnen am Ende um die Nahrung geht.

Alkohol könnte auch eine Spur zu guten Nahrungsquellen legen: Das Ethanol könnte Tieren den Hinweis darauf liefern, dass es nährstoffreiche Nahrung gibt - weil für Ethanol Zucker umgewandelt wurde.