Was bringt der Dry January?

Weniger Alkohol trinken ist so ein Neujahrsvorsatz. Das ist schon zum Trend geworden: Einen Monat lang keinen Alkohol trinken. Der "Dry January".

Aber bringt das dem Körper wirklich was, wenn wir einen Monat Alkohol weglassen? Fachleute sagen: Ja. In Studien haben Testpersonen zum Beispiel berichtet, dass sie ohne den Alkohol besser schlafen, mehr Energie haben und abnehmen. Auch die Haut wird besser und das Krebsrisiko sinkt. Und: Es gibt auch weniger Unfälle und soziale Konflikte. Die Fachleute sagen: Natürlich wäre es für den Körper am besten, das mit dem Alkohol-Verzicht auf Dauer durchzuziehen, statt nur für einen Monat. Aber sie sagen auch: Schon der eine Monat kann dabei helfen, dass sich die Leber erholt. Und die Alkohol-Pause kann auch dabei helfen, den eigenen Alkoholkonsum zu überdenken. Wer merkt, dass der Dry January total schwer fällt, hat vielleicht ein Alkohol-Problem. Der Dry January kann auch dazu führen, dass auch danach weniger getrunken wird: Denn je länger man keinen Alkohol trinkt, desto kleiner wird auch das Bedürfnis danach.

Für Alkoholiker ist der Dry January allerdings nichts. Die brauchen für einen Trinkstopp ärztliche Hilfe wegen der Entzugserscheinungen.